Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nde yarın Mechelen'e konuk olacak - Son Dakika
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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nde yarın Mechelen'e konuk olacak

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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 2. haftasında yarın Belçika'da Kangoeroes Basket Mechelen'e konuk olacak. Maç TSİ 21.30'da başlayacak. İlk hafta Galatasaray Schio'ya 84-66, Mechelen ise Kızılyıldız'a 89-56 yenildi.

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 2. haftasında yarın Belçika'nın Kangoeroes Basket Mechelen takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

De Nekker Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 21.30'da başlayacak.

B Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Kangoeroes Basket Mechelen'in yanı sıra İtalya'nın Beretta Famila Schio ve Sırbistan'ın Kızılyıldız takımları yer alıyor.

Sarı-kırmızılılar, grubundaki ilk maçında sahasında Beretta Famila Schio'ya 84-66 mağlup oldu.

Kangoeroes Basket Mechelen ise ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Kızılyıldız'a 89-56 yenildi.

Kaynak: AA
GalatasarayMechelenBelçikaSporSon Dakika

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