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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı EuroCup'ta Son 16'ya Yükseldi - Son Dakika
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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı EuroCup'ta Son 16'ya Yükseldi

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroCup Women Play-Off 1'inci Tur ikinci maçında Zaglebie Sosnowiec'i 91-65 yenerek son 16 turuna adını yazdırdı.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı EuroCup\'ta Son 16\'ya Yükseldi
20.12.2023 - 21:44,  Güncelleme: 21:45
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroCup Women Play-Off 1'inci Tur ikinci maçında Polonya'nın Zaglebie Sosnowiec ekibini 91-65 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye sarı-kırmızılılar Julie Vanloo, Hind Ben Abderlkader, Meltem Yıldızhan, Myisha Hines-Allen ve Nalyssa Smith beşiyle başladı. Galatasaray, birinci çeyreği 28-14; ilk yarıyı ise 43-26 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte de üstün bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılılar, final periyoduna 67-43 önde girdi. Son çeyrekte üstün oyununu sürdüren Galatasaray, maçı da 91-65 kazandı.

Turun ilk maçında rakibiyle 90-90 berabere kalan sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle son 16 turuna yükseldi.

Kaynak: DHA
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