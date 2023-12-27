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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Fenerbahçe'ye mağlup oldu - Son Dakika
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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Fenerbahçe'ye mağlup oldu

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, sahasında Fenerbahçe'ye 103-83 mağlup oldu. Fenerbahçe bu galibiyetle liderliğini sürdürdü.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Fenerbahçe\'ye mağlup oldu
27.12.2023 - 21:59,
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta maçında Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, sahasında Fenerbahçe'ye 103-83 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertliler namağlup liderliğini sürdürdü.

Hakemler: Kerem Baki, Yücel Çilingir, Fatma Öztürk

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Hines-Allen 23, Smith 13, Meltem Yıldızhan 10, Vanloo 10, Hartley 16, Sude Yılmaz 9, Yağmur Kübra Taşar 2, Büşra Akbaş, İnci Güçlü

Başantrenör: Milos Paden

Fenerbahçe Alagöz Holding: Howard 12, Meesseman 23, Anderson 14, Şerife Alperi Onar 7, McBride 30, Sevgi Uzun 9, Tilbe Şenyürek 8, İdil Saçalır

Başantrenör: Valerie Garnier

1. Periyot: 16-24 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 38-44 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 55-75 (Fenerbahçe lehine - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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