Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız ile karşılaşacak

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız ile karşılaşacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 3. haftasında yarın saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda Kızılyıldız'ı ağırlayacak. İki takım da ligde birer galibiyet ve yenilgi alırken sarı-kırmızılılar son maçta Kangoeroes'u 77-50 yendi.
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 3. haftasında yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Ligde iki takım da geride kalan haftalarda birer galibiyet ve yenilgi yaşadı.
Sarı-kırmızılılar, son olarak deplasmanda Belçika'nın Kangoeroes Basket Mechelen takımını 77-50 mağlup etti.
Kaynak: AA
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