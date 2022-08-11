Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşında ve 1,80 metre boyundaki Nacickaite ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Oyuncumuza, 'Galatasaray'a hoş geldin.' diyor, kendisine formamız altında başarı dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Galatasaray, basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, forvet Kamile Nacickaite'yi transfer etti - Son Dakika

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