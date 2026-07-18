Galatasaray Kadın Basketbolu'na Sevgi Uzun Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray Kadın Basketbolu'na Sevgi Uzun Katıldı

18.07.2026 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, milli oyuncu Sevgi Uzun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, milli basketbolcu Sevgi Uzun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, bu doğrultuda takıma önemli bir oyuncuyu dahil etti. Sarı-kırmızılılar, resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "2026/2027 sezonu kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray, başarılı milli oyun kurucu Sevgi Uzun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sevgi Uzun'a, yeni sezonda parçalı formamız ile başarılarla dolu bir kariyer diliyor, ailemize hoş geldin diyoruz" ifadelerini kullandı.

28 yaşındaki basketbolcu profesyonel basketbol kariyerine 2013 yılında Beşiktaş ile başlarken, Çukurova Basketbol, Fenerbahçe, Ormanspor ve BOTAŞ'ta forma giydi. Sevgi Uzun, WNBA'de de Dallas Wings Phoenix Mercury ve Chicago Sky takımlarında oynadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Galatasaray, Sevgi Uzun, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Kadın Basketbolu'na Sevgi Uzun Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti, karnından 6,5 kilogramlık tümör çıktı Halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti, karnından 6,5 kilogramlık tümör çıktı
Defalarca aynı yöntemi kullandı, yaptıkları esnafı çileden çıkarttı: Bu kadını dükkana almayın Defalarca aynı yöntemi kullandı, yaptıkları esnafı çileden çıkarttı: Bu kadını dükkana almayın
Sanayide çekiçli intikam: Genç kadın sevgilisini dükkanını basıp dehşet saçtı Sanayide çekiçli intikam: Genç kadın sevgilisini dükkanını basıp dehşet saçtı
“Yüksekten düştü“ denilen kadının kocası tarafından keserle darbedildiği ortaya çıktı "Yüksekten düştü" denilen kadının kocası tarafından keserle darbedildiği ortaya çıktı
Mehmet Akif Ersoy’dan kapalı duruşma talebi Mehmet Akif Ersoy'dan kapalı duruşma talebi
AHBAP soruşturmasında yeni gelişme: Haluk Levent ile Alper Çelik arasındaki bahis yazışmaları dosyaya girdi AHBAP soruşturmasında yeni gelişme: Haluk Levent ile Alper Çelik arasındaki bahis yazışmaları dosyaya girdi

17:41
Washington’u duman sardı, Trump Kanada’ya gümrük vergisi ile tehdit etti
Washington'u duman sardı, Trump Kanada'ya gümrük vergisi ile tehdit etti
17:12
Kütahya’da Çocuklara İstismar Şüphelisi Tutuklandı
Kütahya'da Çocuklara İstismar Şüphelisi Tutuklandı
17:01
Cezaevine nakli sırasında silahlı saldırıda öldü
Cezaevine nakli sırasında silahlı saldırıda öldü
17:00
Kan donduran intihar anı: O anları böyle kaydettiler
Kan donduran intihar anı: O anları böyle kaydettiler
16:15
Balkonda uyuyan adamın acı sonu: Artık hayatta değil
Balkonda uyuyan adamın acı sonu: Artık hayatta değil
16:07
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor İstirahat raporlarında yeni dönem
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! İstirahat raporlarında yeni dönem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2026 18:36:14. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray Kadın Basketbolu'na Sevgi Uzun Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.