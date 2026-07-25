Galatasaray Kadın Basketbolu Sydney Taylor'ı Kadrosuna Kattı - Son Dakika
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Galatasaray Kadın Basketbolu Sydney Taylor'ı Kadrosuna Kattı

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Galatasaray, ABD'li guard Sydney Taylor ile anlaştı. Yeni sezon için takımda olacak.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Sydney Taylor'ı transfer etti.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadrosuna ABD'li guard Sydney Taylor eklemesini yaptı. Kulübümüz, skorer kimliğiyle öne çıkan oyuncu ile anlaşmaya vardı. Hücumdaki etkinliği ve yüksek yüzdeli şutlarıyla takımımıza katkı sağlayacak olan Sydney Taylor'a Galatasaray forması altında başarılı bir sezon diliyoruz. Sarı-kırmızılı ailemize hoş geldin" denildi.

Profesyonel kariyerine Kibirkstis Vilnius ile başlayan 25 yaşındaki basketbolcu, Avrupa'da MB Zaglbie Sosnowiec ve WNBA'de de Chicago Sky'da oynadı. Taylor, devam eden WNBA sezonunda Chicago Sky formasıyla 14.2 sayı, 1.5 ribaund ve 1.4 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor.

Kaynak: İHA

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