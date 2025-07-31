Galatasaray Kadın Futbol Takımı 6 Oyuncusu ile Sözleşme İmzaladı

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, 6 oyuncusuyla yeni sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta düzenlenen imza töreninde yönetim kurulu üyesi Emir Aral hazır bulundu.
Galatasaray'da oyuncular Arzu Akkurt, İrem Eren, Handan Kurğa, Eda Karataş, Benan Altıntaş ve Ecem Cumert ile 1'er yıllık yeni sözleşmeye imza attı.
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