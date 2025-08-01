Galatasaray Kadın Futbol Takımı 7 Yeni Oyuncu Transfer Etti

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, 7 oyuncuyu kadrosuna kattı.
Kulübün açıklamasına göre Angel Mukasa, Narin Yakut, Kezban Tağ, Elif Keskin, Melike Öztürk, Julia Hickelsberger ve Valentina Giacinti, kendilerini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Açıklamada yeni transferlere Galatasaray formasıyla başarı dileğinde bulunuldu.
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