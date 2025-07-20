Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda 18 Ayrılık

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, gelecek sezon sarı-kırmızılı ekipte yer almayacak 18 futbolcu için teşekkür mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasaray formasıyla verdiğiniz emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinizde başarılar dileriz." denildi.

Sarı-kırmızılı takımın yollarını ayırdığı isimler şöyle:

"Gamze Nur Yaman, Müge Kandur, Fatma Sare Öztürk, Arzu Karabulut, Emine Ecem Esen, Nazlıcan Parlak, İsmigül Yalçiner, Ayşe Demirci, Cigdemi Belci, Kristoffersen, Staskova, Sabastine, Usme Pineda, Rojo, Diallo, Manga, Bakarandze, Berna Yeniçeri"