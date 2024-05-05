Galatasaray Kadın Futbol Takımı Şampiyonluğunu Metin Ülgen Açıkladı - Son Dakika
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Galatasaray Kadın Futbol Takımı Şampiyonluğunu Metin Ülgen Açıkladı

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son haftasında ALG Spor'u 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Teknik Direktör Metin Ülgen, şampiyonluğun ardından büyük bir camiada şampiyon oldukları için çok mutlu olduğunu belirtti. Ülgen, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

05.05.2024 16:56
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Galatasaray Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Metin Ülgen, şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamada, "Böyle büyük bir camiada şampiyon olduğumuz için çok mutluyum, tarifi mümkün değil" dedi.

Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında evinde oynadığı ALG Spor'u 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Mücadelenin ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Galatasaray Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Metin Ülgen, "Çok mutluyum. Galatasaray'ın isminin olduğu yerde hep söyledik sezon başından beri hayallerimiz var. 'Biz şampiyon olacağız' dedik. Şampiyon olmalı, Avrupa'da Türk olmayan takımları yenmeli, Şampiyonlar Ligi'ne gitmeli. Böyle büyük bir camiada şampiyon olduğumuz için çok mutluyum, tarifi mümkün değil" diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi için hemen çalışmalara başlayacaklarını ifade eden Ülgen, "Gelecek senenin takımını yapıp, Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde en iyi şekilde temsil edeceğiz"şeklinde konuştu.

Metin Ülgen son olarak şampiyonluğu Galatasaray camiasına armağan ettiklerini söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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