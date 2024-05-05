Galatasaray Kadın Futbol Takımı Şampiyonluğu Kutluyor - Son Dakika
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Spor

Galatasaray Kadın Futbol Takımı Şampiyonluğu Kutluyor

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son haftasında ALG Spor'u 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Golcü oyuncu Ebru Topçu, şampiyonluk dolayısıyla çok mutlu ve gururlu olduğunu belirtti ve takımın bu başarı için iki yıldır çok emek verdiğini söyledi.

05.05.2024 17:01
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Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın golcüsü Ebru Topçu, şampiyonluk dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Hayalimi yaşıyorum. Bu arma için iki yıldır çok emek verdik" dedi.

Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında evinde oynadığı ALG Spor'u 2-0 mağlup etti ve şampiyon oldu. Maçın ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan sarı-kırmızılıların golcüsü Ebru Topçu, "Çok şükür, çok mutluyuz. Diyecek çok fazla kelimem yok. Şu an hayalimi yaşıyorum. Ailem, sevdiklerim hepsi burada. Hepimiz çok mutluyuz. Bu arma için iki yıldır çok emek verdik. Çok gururluyuz. Bu sezon 15 golle oynadım. Takıma katkım olduysa ne mutlu. Hepimiz çok mutluyuz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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