Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk edecek.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Mücadelenin rövanşı, 25 Eylül Çarşamba günü Çekya'da oynanacak.
Tur atlayan takım, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak.
Son Dakika › Spor › Galatasaray Kadın Futbol Takımı Slavia Prag ile Karşılaşıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?