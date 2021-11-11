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Galatasaray Kadın Futbol Takımı yeni sezona hazırlanıyor - Son Dakika

Galatasaray Kadın Futbol Takımı yeni sezona hazırlanıyor

11.11.2021 15:06
Galatasaray Kadın Futbol Takımı yeni sezona hazırlanıyor

Galatasaray Kadın Futbol Takımı yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Nurcan Çelik yönetiminde yapılan antrenman basına açık olarak gerçekleştirildi. Antrenman ısınma hareketleri ile başladı ve top kapma çalışması ile devam etti. Kaleciler ise takımdan ayrı olarak antrenörler eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

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Galatasaray Kadın Futbol Takımı yeni sezona hazırlanıyor
Galatasaray Kadın Futbol Takımı yeni sezona hazırlanıyor
Galatasaray Kadın Futbol Takımı yeni sezona hazırlanıyor
Galatasaray Kadın Futbol Takımı yeni sezona hazırlanıyor
Galatasaray Kadın Futbol Takımı yeni sezona hazırlanıyor
Galatasaray Kadın Futbol Takımı yeni sezona hazırlanıyor
Galatasaray Kadın Futbol Takımı yeni sezona hazırlanıyor
Galatasaray Kadın Futbol Takımı yeni sezona hazırlanıyor
Galatasaray Kadın Futbol Takımı yeni sezona hazırlanıyor
Galatasaray Kadın Futbol Takımı yeni sezona hazırlanıyor
Galatasaray Kadın Futbol Takımı yeni sezona hazırlanıyor
Galatasaray Kadın Futbol Takımı yeni sezona hazırlanıyor
Galatasaray Kadın Futbol Takımı yeni sezona hazırlanıyor
Galatasaray Kadın Futbol Takımı yeni sezona hazırlanıyor

Florya Metin Oktay Tesisleri, Nurcan Çelik, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray Kadın Futbol Takımı yeni sezona hazırlanıyor - Son Dakika Spor


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