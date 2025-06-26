Galatasaray Kadın Sutopu Takımı'nda Hoca Değişikliği

Galatasaray A Kadın Sutopu Takımı, Başantrenör Milos Sakovic ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray A Kadın Sutopu Takımımızı 6 yıl sonra şampiyonluğa taşıyan ve kendi hedefleri doğrultusunda kulübümüzden ayrılan başantrenörümüz Milos Sakovic'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL
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