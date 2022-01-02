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Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda 6 Kovid-19 vakası - Son Dakika

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda 6 Kovid-19 vakası

02.01.2022 20:40
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda 6 Kovid-19 vakası

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda 5 oyuncu ve 1 teknik ekip üyesi olmak üzere toplam 6 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda 5 oyuncu ve 1 teknik ekip üyesi olmak üzere toplam 6 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'mıza uygulanan PCR testleri sonrasında 5 oyuncumuz ile 1 teknik ekip personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımız ile personelimizin tedavi protokolü ve kontrol süreci başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

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Galatasaray, PCR Testi, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda 6 Kovid-19 vakası - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda 6 Kovid-19 vakası - Son Dakika
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