Galatasaray, Kadınlar EuroCup üçüncüsü - Son Dakika

Kadınlar EuroCup'ta mücadele eden Galatasaray ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni karşı karşıya getiren Final Four üçüncülük mücadelesinden sarı-kırmızılı ekip 75-67'lik skorla galip ayrıldı ve organizasyonu üçüncü sırada bitirdi.

Kadınlar EuroCup Final Four üçüncülük mücadelesinde Galatasaray, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 75-67 yenerek üçüncü oldu. Fransa'nın Bourges şehrinde Prado Spor Sarayı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 42-34 önde bitirdi. Galatasaray'da Kaela Davis 17 sayıyla oynarken, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nde ise Dewanna Bonner 22 sayı kaydetti. - İSTANBUL