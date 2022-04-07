Galatasaray, Kadınlar EuroCup üçüncüsü - Son Dakika
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Galatasaray, Kadınlar EuroCup üçüncüsü

07.04.2022 21:26
Galatasaray, Kadınlar EuroCup üçüncüsü

Kadınlar EuroCup'ta mücadele eden Galatasaray ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni karşı karşıya getiren Final Four üçüncülük mücadelesinden sarı-kırmızılı ekip 75-67'lik skorla galip ayrıldı ve organizasyonu üçüncü sırada bitirdi.

Kadınlar EuroCup'ta mücadele eden Galatasaray ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni karşı karşıya getiren Final Four üçüncülük mücadelesinden sarı-kırmızılı ekip 75-67'lik skorla galip ayrıldı ve organizasyonu üçüncü sırada bitirdi.

Kadınlar EuroCup Final Four üçüncülük mücadelesinde Galatasaray, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 75-67 yenerek üçüncü oldu. Fransa'nın Bourges şehrinde Prado Spor Sarayı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 42-34 önde bitirdi. Galatasaray'da Kaela Davis 17 sayıyla oynarken, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nde ise Dewanna Bonner 22 sayı kaydetti. - İSTANBUL

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Mersin Yenişehir, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray, Kadınlar EuroCup üçüncüsü - Son Dakika


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