Galatasaray, kampa 5 futbolcusunu dahil etmedi! Okan Buruk'un Giresun'a götürdüğü isim şaşırttı - Son Dakika
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Galatasaray, kampa 5 futbolcusunu dahil etmedi! Okan Buruk'un Giresun'a götürdüğü isim şaşırttı

27.01.2023 17:24

Giresunpor'la mücadele edecek olan Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı. Deplasmanda sahaya çıkacak olan sarı-kırmızılılar mücadeleye 5 futbolcusunu dahil etmedi. Okan Buruk'un daha önce Süper Lig mücadelesinde forma şansı bulamayan 20 yaşındaki genç yetenek Metehan Baltacı kamp kadrosuna alması herkesi şaşırttı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Giresunpor'la karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un kamp kadrosuna almadığı isimler dikkat çekerken daha önce hiç Süper Lig karşılaşmasında forma giymeyen 20 yaşındaki Metehan Baltacı'yı kamp kadrosuna dahil edilmesi de sosyal medyada gündem oldu.

SÜPER LİG'DE İLK MAÇINA ÇIKACAK

Galatasaray'ın alt yapısından yetişen Metehan Baltacı, 1.89 boyu ve güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. 20 yaşındaki stoper Okan Buruk'un şans vermesi halinde deplasmanda oynanacak Giresunspor karşılaşmasında forma giyebilecek.

ASLAN DEPLASMANDA EKSİK

Süper Ligde Giresunspor ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı devam eden Mathias Ross kadroda yer almadı. Ross'un yanı sıra Haris Seferovic, Patrick Van Aanholt, Yusuf Demir kadroya dahil edilmedi.

KAZIMCAN KAFİLEYE DAHİL OLDU

Galatasaray'da ayrıca kart cezalısı Abdülkerim de Giresunspor maçının kadrosunda yer almadı. Öte yandan sakatlığını atlatan Kazımcan Karataş ise kafileye dahil edildi.

YORUMLAR (1)
  • Turan ÇANDIR: Yapmayın algı yaratmaya çalışmayın abdülkerim dışında hangisi ilk 11 oyuncusu da giresuna çok eksik ile gidiyor diyebiliyorsunuz Cevap Yaz 16 2 Yayından Kaldır
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Galatasaray, Giresun'a çok eksik gidiyor! Okan Buruk'un sürprizi herkesi şaşırttı Galatasaray, Giresun'a çok eksik gidiyor! Okan Buruk'un sürprizi herkesi şaşırttı Galatasaray kafilesi Giresun'da Galatasaray kafilesi Giresun'da

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Son Dakika Spor Galatasaray, kampa 5 futbolcusunu dahil etmedi! Okan Buruk'un Giresun'a götürdüğü isim şaşırttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray, kampa 5 futbolcusunu dahil etmedi! Okan Buruk'un Giresun'a götürdüğü isim şaşırttı - Son Dakika
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