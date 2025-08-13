Galatasaray, Karagümrük Maçı için Hazırlanıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 15 Ağustos Cuma günü sahasında Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular top kapma yaptı.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde Fatih Karagümrük maçının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.
Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
