Galatasaray, Karagümrük'ü 1-0 Önde Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray, Karagümrük'ü 1-0 Önde Tamamladı

15.08.2025 22:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Barış Alper'in golüyle Fatih Karagümrük önünde ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Ozan Ergün, Esat Sancaktar, Süleyman Özay

Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Yunus Akgün, Sara, Sane, Barış Alper Yılmaz

Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Çankaya, Fatih Kurucuk, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Doh, Johnson, Berkay Özcan, Serginho, Ahmet Sivri, Tiago Çukur

Gol: Dk. 10 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 23 Doh (Fatih Karagümrük)

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük arasında oynanan maçın ilk yarısını sarı-kırmızılı takım, 1-0 önde tamamladı.

3. dakikada Fatih Karagümrük etkili geldi. Sağ kanattan son çizgiye inen Berkay Özcan'ın arka direğe yaptığı ortaya sol çaprazda gelişine vuran Ahmet Sivri'nin sert şutundu, kaleci Günay Güvenç topu ayaklarıyla çıkardı.

10. dakikada Galatasaray öne geçti. Torreira'nın savunmadan orta sahaya oynadığı uzun topta Barış Alper Yılmaz, Doh'un yaptığı hata sonrasında meşin yuvarlağı kaptı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Barış Alper, yerden yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi: 1-0.

23. dakikada konuk ekip 10 kişi kaldı. Galatasaray yarı sahasının sağ kanadında yaşanan pozisyonda Doh'un Sanchez'e müdahalesinde hakem Ozan Ergün, oyunu bir süre devam ettirdikten sonra durdurdu. VAR odasından gelen uyarıyla pozisyonu kenarda izleyen Ozan Ergün, Doh'un Sanchez'in kaval kemiğine bastığını tespit ederek, Fatih Karagümrüklü futbolcuyu direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

40. dakikada Sara'nın sol taraftan kullandığı kornerde ceza sahası sağ çaprazından meşin yuvarlağa gelişine vuran Sallai'nin şutunda top az farkla auta çıktı.

42. dakikada Sara'nın soldan kullandığı kornerde kale önünde oluşan karambolde Abdülkerim Bardakcı'nın yakın mesafeden şutunda top Barış Alper Yılmaz'a çarparak havalandı. Arka direkte Torreira'nın şık vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

Kaynak: AA

Barış Alper Yılmaz, Trendyol Süper Lig, Fatih Karagümrük, Galatasaray, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Karagümrük'ü 1-0 Önde Tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKKYPG’ye meydan okudular Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye meydan okudular
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu’da cezaevine konuldu Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu'da cezaevine konuldu
RAMS Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi’nde play-off rakibi belli oldu RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde play-off rakibi belli oldu
Karşıya geçerken araba çarptı Metrelerce savrulan adam hayatını kaybetti Karşıya geçerken araba çarptı! Metrelerce savrulan adam hayatını kaybetti
İBB operasyonunda yeni dalga Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında
73 ilde uyuşturucu operasyonu Yüzlerce şüpheli yakalandı 73 ilde uyuşturucu operasyonu! Yüzlerce şüpheli yakalandı
Aleyna Dalveren 4 aylık evliliğinde kriz yaşadı, takılarını geri istedi Aleyna Dalveren 4 aylık evliliğinde kriz yaşadı, takılarını geri istedi
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu
Arda Turan’a büyük şok Kırmızı kart gördü Arda Turan'a büyük şok! Kırmızı kart gördü
Meteoroloji’den 13 kente “sarı“ kodlu uyarı Fırtına ve kuvvetli rüzgar etkili olacak Meteoroloji'den 13 kente "sarı" kodlu uyarı! Fırtına ve kuvvetli rüzgar etkili olacak

22:13
Alaska’da tarihi görüntüler Trump ve Putin 6 yıl sonra yan yana
Alaska'da tarihi görüntüler! Trump ve Putin 6 yıl sonra yan yana
20:32
Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim
Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 22:46:34. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray, Karagümrük'ü 1-0 Önde Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.