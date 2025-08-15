Galatasaray, Karagümrük'ü 3-0 Geçti - Son Dakika
Galatasaray, Karagümrük'ü 3-0 Geçti

15.08.2025 23:42
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup ederek galibiyet aldı.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Ozan Ergün, Esat Sancaktar, Süleyman Özay

Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Sanchez (Dk. 81 Kaan Ayhan), Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Dk. 75 Jakobs), Lemina (Dk. 61 Osimhen), Torreira, Yunus Akgün (Dk. 75 Zaniolo), Sara, Sane, Barış Alper Yılmaz (Dk. 81 Icardi)

Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Çankaya, Fatih Kurucuk, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Doh, Johnson, Berkay Özcan (Dk. 82 Barış Jakob Kalaycı), Serginho (Dk. 63 Tarık Buğra Kalpaklı), Ahmet Sivri (Dk. 63 Ömer Faruk Gümüş), Tiago Çukur (Dk. 82 Gray)

Goller: Dk. 10 Barış Alper Yılmaz, Dk. 74 Fatih Kurucuk (Kendi kalesine), Dk. 87 Icardi (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 23 Doh (Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Dk. 74 Balkovec (Fatih Karagümrük)

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.

47. dakikada Sara'nın soldan kullandığı kornerde Abdülkerim Bardakcı'nın arka direkten kale önüne indirdiği topta Fatih Kurucuk'un ters dokunuşunda Çağtay Kurukalıp meşin yuvarlağı çizgi üzerinde çıkardı. Dönen topu kale önünde tamamlamak isteyen Lemina'nın vuruşunda Çağtay, bir kez daha çizgi üzerinde meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını engelledi ve topu kornere gönderdi.

51. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Eren Elmalı'nın sert şutunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

60. dakikada Fatih Karagümrük net golü kaçırdı. Sağ kanattan Atakan Çankaya'nın ceza sahasına yaptığı ortada altıpas çizgisinin gerisinden Tiago Çukur'un şutunu kaleci Günay Güvenç ayaklarıyla çıkardı ve net bir gol şansını engelledi.

68. dakikada Fatih Karagümrük kalesi önemli bir tehlike atlattı. Paslaşılarak kullanılan aut atışı sırasında ceza yayı gerisindeki Johnson'ın geri pasında top yükseklik kazanarak kaleye yöneldi. Kaleci Grbic, meşin yuvarlağı kafayla kornere gönderdi.

70. dakikada Sallai'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Osimhen'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Grbic, uzanarak çıkardı.

71. dakikada Sallai'nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda kaleci Grbic, topu üstten kornere çeldi.

74. dakikada Galatasaray ikinci golü buldu. Fatih Karagümrük'ün çıkarken kaptırdığı topun ardından ceza sahası sağ çaprazında Barış Alper Yılmaz meşin yuvarlakla buluştu. Barış Alper'in kale önüne yaptığı sert ortada ters bir dokunuş yapan Fatih Kurucuk, topu kendi ağlarına yolladı: 2-0.

87. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Fatih Karagümrük'te paslaşılarak kullanılan aut atışı sırasında Torreira, ceza yayının içinde Johnson'dan topu kaptı. Torreira, meşin yuvarlağı birkaç adım attıktan sonra penaltı noktası hizasındaki Icardi'ye çıkardı. Arjantinli futbolcu, topu boş kaleye gönderdi: 3-0.

Galatasaray, maçı 3-0 kazandı.

Kaynak: AA

Barış Alper Yılmaz, Trendyol Süper Lig, Fatih Karagümrük, Galatasaray, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

