Galatasaray, Karagümrük'ü Ağırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray, Karagümrük'ü Ağırlıyor

14.08.2025 08:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Maç yarın saat 21.30'da.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 21.30'da başlayacak.

Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona da deplasmanda Gaziantep FK'yi yenerek başladı.

Bir sezon aradan sonra yeniden Süper Lig'e dönen Fatih Karagümrük'ün ise ilk haftaki RAMS Başakşehir maçı rakibinin Avrupa kupalarında eleme oynadığı için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ertelenmişti. Kırmızı-siyahlı takım, bu sezonki ilk resmi maçına Galatasaray karşısında çıkacak.

Osimhen ve Icardi'nin durumları belirsiz

Sarı-kırmızılı ekipte santrforlar Mauro Icardi ile Victor Osimhen'in yarınki müsabakada oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanmadı.

Geçen sezon gol kralı olan ve Türkiye'nin transfer rekorunu kırarak bonservisi alınan Osimhen'in kampa geç katıldığı için antrenman eksikliği bulunuyor. Geçen sezonun büyük bölümünü sakat geçiren Icardi de takımla çalışsa da sağlık ekibi ve teknik ekip, yıldız santrforun maçlara çıkması konusunda acele etmiyor.

İki futbolcunun yarın süre alıp almayacağına teknik direktör Okan Buruk karar verecek.

Santrforda Barış Alper oynayacak

Teknik direktör Okan Buruk'un, Osimhen veya Icardi'ye görev vermemesi durumunda yarınki karşılaşmada milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ı santrfor oynatması bekleniyor.

Tecrübeli teknik adam, hazırlık maçlarında ileri uçta kullandığı Barış Alper'i ligin ilk haftasındaki Gaziantep FK müsabakasında da santrfor oynattı. Rakip fileleri 2 kez sarsan ve 1 asist yaparak maça damga vuran Barış Alper'in yarınki mücadelede de en uçta gol arayacak.

Nelsson ve Cuesta oynayamayacak

Yarınki müsabakada stoperler Victor Nelsson ile Carlos Cuesta forma giyemeyecek.

Galatasaray Kulübü, takımdan ayrılması gündemde olan Danimarkalı Nelsson ile Kolombiyalı Cuesta'nın lisanslarını çıkarmadı.

Taraftarıyla 77 gün sonra buluşacak

Galatasaray, 77 gün sonra bir resmi maçta taraftarının önüne çıkacak.

Süper Lig'de sezonu 30 Mayıs'taki RAMS Başakşehir maçıyla kapatan sarı-kırmızılı ekip, ilk kez Seyrantepe'de bir resmi maçta taraftarının önüne çıkacak.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sahasında Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Strasbourg'u 3-1 yenerken, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Lazio ile 2-2 berabere kalmıştı.

Sahasındaki son 18 lig maçını kaybetmedi

Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 18 lig maçında mağlup olmadı.

Son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisini 1-0 kaybeden "Cimbom", geçen sezon ise RAMS Park'ta çıktığı 18 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 15 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı son 18 iç saha maçında 46 kez rakip fileleri havalandırırken 15 golü kalesinde gördü.

Son 12 resmi maçı kazandı

Şampiyon Galatasaray, çıktığı son 12 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.

Son yenilgisini geçen sezon ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan "Cimbom", sonrasındaki 12 karşılaşmayı da kazandı.

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından ligde Samsunspor, Bodrum FK, Trabzonspor, Göztepe ile Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u 3-0, Sivasspor'u 4-1, Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi.

Bu sezonki tek resmi maçını ligin ilk haftasında Gaziantep FK'ye karşı yapan Galatasaray, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Söz konusu müsabakalarda 35 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.

Son 6 maçta gol yemedi

Galatasaray, çıktığı son 6 resmi müsabakada kalesini gole kapadı.

"Cimbom", söz konusu süreçte geçen sezon Süper Lig'de Trabzonspor, Göztepe ve Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u ise 3-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Trabzonspor'u 3-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

Galatasaray, bu sezona da 3-0'lık Gaziantep FK maçıyla başladı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Fatih Karagümrük, Galatasaray, Galatasaray, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Karagümrük'ü Ağırlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayındır Sağlık Grubu’nun yüzde 80 hissesi Acıbadem’e satıldı Bayındır Sağlık Grubu'nun yüzde 80 hissesi Acıbadem'e satıldı
Çocuğuyla birlikte sokakta kalan alkollü kadından pes dedirten sözler Çocuğuyla birlikte sokakta kalan alkollü kadından pes dedirten sözler
Dolandırıcılar Hadise’yi hedef aldı Az kalsın bütün servetini kaybediyordu Dolandırıcılar Hadise'yi hedef aldı! Az kalsın bütün servetini kaybediyordu
Marketten aldıkları kolanın içinden ölü arı çıktı Marketten aldıkları kolanın içinden ölü arı çıktı
4 yıllık imza Alexander Sörloth’u resmen duyurdular 4 yıllık imza! Alexander Sörloth'u resmen duyurdular
Aile krizinde yeni perde Özcan Deniz’den annesine ağır sözler Aile krizinde yeni perde! Özcan Deniz'den annesine ağır sözler
AK Parti’ye geçeceği konuşulan Özlem Çerçioğlu’nun 3 yıl önceki konuşması gündem oldu AK Parti'ye geçeceği konuşulan Özlem Çerçioğlu'nun 3 yıl önceki konuşması gündem oldu
Vikingler’in yıldızı Travis Fimmel, Hasan Can Kaya ile aynı karede Vikingler'in yıldızı Travis Fimmel, Hasan Can Kaya ile aynı karede
Fenerbahçe, Feyenoord’u eledi UEFA ülke puanı uçtu Fenerbahçe, Feyenoord'u eledi! UEFA ülke puanı uçtu
Türk futbolunda yeni dönem Kayıtlar 5 yıl saklanacak Türk futbolunda yeni dönem! Kayıtlar 5 yıl saklanacak
19 yaşındaki gencin cesedi denizde bulundu, arkadaşı gözaltında 19 yaşındaki gencin cesedi denizde bulundu, arkadaşı gözaltında

07:16
Savcı Rezan Epözdemir’e gündem olan fotoğrafı sormuş
Savcı Rezan Epözdemir'e gündem olan fotoğrafı sormuş
06:51
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
00:01
İbrahim Tatlıses’ten 2. Megri Megri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri de var
İbrahim Tatlıses'ten 2. Megri Megri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri de var
13:29
Aziz Yıldırım 7 yıl sonra geri dönüyor
Aziz Yıldırım 7 yıl sonra geri dönüyor
13:16
Candan Erçetin’den ’’en seksi kadınlar’’ listesi isyanı: Büyük utanç duydum
Candan Erçetin'den ''en seksi kadınlar'' listesi isyanı: Büyük utanç duydum
13:11
Yelda öğretmenden acı haber 300 metrelik şarampole yuvarlandı
Yelda öğretmenden acı haber! 300 metrelik şarampole yuvarlandı
12:56
Ekrem İmamoğlu: Seçime giremezsem başka adayı desteklerim
Ekrem İmamoğlu: Seçime giremezsem başka adayı desteklerim
12:51
Kamera kayıttaydı: Mağazada dinlenen kadın hayatının şokunu yaşadı
Kamera kayıttaydı: Mağazada dinlenen kadın hayatının şokunu yaşadı
12:45
Cinlerin sardığı söylenen köyde sabahladı Evlere besmele ile girdi
Cinlerin sardığı söylenen köyde sabahladı! Evlere besmele ile girdi
12:34
İşte Türkiye’nin en mutsuz şehri Nedeni hayli ilginç
İşte Türkiye'nin en mutsuz şehri! Nedeni hayli ilginç
11:58
Aydın’da neler oluyor WhatsApp konuşmaları sızdı, tartışmalar daha da alevlenecek
Aydın'da neler oluyor? WhatsApp konuşmaları sızdı, tartışmalar daha da alevlenecek
11:57
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: YPG oyun bozan durumunda Sisteme entegre olmuyor, olumlu havayı bozuyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: YPG oyun bozan durumunda! Sisteme entegre olmuyor, olumlu havayı bozuyor
11:53
19 yaşındaki gencin cesedi denizde bulundu, arkadaşı gözaltında
19 yaşındaki gencin cesedi denizde bulundu, arkadaşı gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 08:59:30. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray, Karagümrük'ü Ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.