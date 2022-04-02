Galatasaray, Karagümrük'ü Süper Lig'de ilk kez yendi! - Son Dakika
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Galatasaray, Karagümrük'ü Süper Lig'de ilk kez yendi!

02.04.2022 22:36
Galatasaray, Karagümrük'ü Süper Lig'de ilk kez yendi!

Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü Spor Toto Süper Lig'e yükseldikten sonra ilk kez mağlup etti.

Galatasaray, Fatih KaragümrükSpor Toto Süper Lig'e yükseldikten sonra ilk kez mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-0'lık skorla yendi. Sarı-kırmızılılar, böylece 2020-2021 sezonunda tekrar Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Karagümrük'ü ilk kez mağlup etmiş oldu. Aslan daha önce oynanan 3 karşılaşmada 1 yenilgi, 2 beraberlik almıştı. - İSTANBUL

Galatasaray, Karagümrük'ü Süper Lig'de ilk kez yendi!
Galatasaray, Karagümrük'ü Süper Lig'de ilk kez yendi!

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Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray, Karagümrük'ü Süper Lig'de ilk kez yendi! - Son Dakika


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