Galatasaray, Kasımpaşa maçı öncesi Kemerburgaz'da çift kale maç yaptı - Son Dakika
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Galatasaray, Kasımpaşa maçı öncesi Kemerburgaz'da çift kale maç yaptı

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Galatasaray, Kasımpaşa maçı öncesi Kemerburgaz\'da çift kale maç yaptı
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Süper Lig'in 7. haftasında evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Okan Buruk yönetimindeki idmanda 8'e 2 pas ve çift kale maç yapıldı; takım 28 Eylül Pazartesi 18.00'de yeniden çalışacak.

SÜPER Lig'in 7'nci haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Ardından iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması yapılan antrenman çift kale maçın ardından sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, 28 Eylül Pazartesi günü saat 18.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek

Kaynak: DHA
GalatasarayOkan BurukKasımpaşaEylülSporSon Dakika

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