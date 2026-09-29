Galatasaray, Kasımpaşa maçı öncesi Kemerburgaz\'da iki antrenman yaptı

Galatasaray, Kasımpaşa maçı öncesi Kemerburgaz'da iki antrenman yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray, bugün Kasımpaşa ile oynayacağı Süper Lig 7. hafta maçının hazırlığını Kemerburgaz'da sürdürdü. Sarı-kırmızılılar günün ilk idmanında salonda kuvvet çalıştı, ikinci antrenmanı Okan Buruk yönetiminde dar alanda turnuvayla tamamladı. Takım yarın 11.00 ve 16.00'daki idmanlarla Kasımpaşa hazırlığını sürdürecek.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında sarı-kırmızılılar, salonda kuvvet çalışması yaptı. Teknik ısınmayla başlayan günün ikinci idmanı, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dar alanda turnuva ile sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00 ve 16.00'da yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: İHA
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