Galatasaray-Kasımpaşa maçının ardından - Son Dakika
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Galatasaray-Kasımpaşa maçının ardından

24.07.2022 23:07
Galatasaray-Kasımpaşa maçının ardından

Galatasaray'ın yeni transferi Haris Seferovic, iyi bir takıma sahip olduklarını ve iyi işler yapacaklarına inandığını söyledi.

Galatasaray'ın yeni transferi Haris Seferovic, iyi bir takıma sahip olduklarını ve iyi işler yapacaklarına inandığını söyledi.

Kasımpaşa ile oynadıkları ve 2-1 kazandıkları hazırlık maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Seferovic, müsabakaya istedikleri gibi başlayamadıklarını belirterek, "İlk 10-15 dakika iyi değildik fakat sonra daha iyi oynadık ve bizim için güzel bir maçtı. Biz 1-0 yaptıktan sonra rakip beraberliği yakaladı. Bizim için önemli olan kazanmaktı ve kazandık. Şimdi neler yaptığımızı analiz edeceğiz. İki hafta daha iyi hazırlanacağız ve sezona iyi bir şekilde başlayacağız." diye konuştu.

Haris Seferovic, karşılaşmada taraftarların kendisine verdiği destekle ilgili, "Onlara teşekkür ediyorum. Beni çok güzel karşıladılar. Umarım onları mutlu edebilirim ve daha iyi atmosferlerde karşılaşırız." ifadelerini kullandı.

İsviçreli futbolcu, bu sezonki gol hedefiyle ilgili bir soru üzerine, "Bir rakam vermek istemiyorum çünkü bu baskı oluşturacak bir şey. Önemli olan kimin gol attığı değil, takımın kazanıyor olmasıdır. Takım olarak hareket etmek önemli. İyi bir takımımız var, iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Burada benim takıma adapte olmam önemli. Bugünkü maç bence kötü değildi. İki haftamız daha var. Önemli olan üç puan. Bunun için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Seferovic, maçtan sonra taraftarların isteği üzerine "üçlü" çektirmesiyle ilgili soruya, "Benim için özel bir deneyimdi. Burada güzel bir şey var. Umarım buna kısa sürede kendimi adapte ederim." yanıtını verdi.

Haris Seferovic, Galatasaray'ı tercih etmesiyle ilgili soru üzerine ise "Galatasaray'ın ismini, başarılarını, tarihini herkes biliyor. Türkiye'nin en büyük takımı. Dolayısıyla Galatasaray istediği zaman benim için seçenek oydu. Burada son sezon ne olduğu önemli değil. İyi bir şekilde hazırlanacağız ve bu sezon başarılara imza atacağız." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
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Haris Seferovic: İlk maçımda gol atmak çok gurur verici Haris Seferovic: İlk maçımda gol atmak çok gurur verici Galatasaray, hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti Galatasaray, hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti
Kaynak: AA

Haris Seferovic, Galatasaray, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray-Kasımpaşa maçının ardından - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray-Kasımpaşa maçının ardından - Son Dakika
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