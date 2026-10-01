Galatasaray Kasımpaşa mesaisini sürdürdü, yarın Pendikspor'a konuk olacak - Son Dakika
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Galatasaray Kasımpaşa mesaisini sürdürdü, yarın Pendikspor'a konuk olacak

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Galatasaray Kasımpaşa mesaisini sürdürdü, yarın Pendikspor\'a konuk olacak
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Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü. Okan Buruk yönetimindeki antrenman taktik çalışmayla sona ererken, Galatasaray yarın saat 17.30'da deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 17.30'da deplasmanda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İHA
GalatasarayOkan BurukPendiksporKasımpaşaSporSon Dakika

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