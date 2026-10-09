Galatasaray, Kasımpaşa\'yı 3-1 yenerek 39 maçlık iç saha yenilmezliğini sürdürdü.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de sahasında oynadığı son 39 maçta 31 galibiyet, 8 beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray evinde mücadele ettiği Kasımpaşa'yı 3-1'lik skorla mağlup etti. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar iç sahadaki yenilmezliğini sürdürdü. RAMS Park'ta Son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin ardından çıktığı 39 maçta 31 galibiyet elde ederken, 8 defa da berabere kaldı.

Bu sezon ise ligde 4 maç oynayan Galatasaray, 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.