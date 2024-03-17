Trendyol Süper Lig'in 30. hafta maçında Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup eden Galatasaray'ın orta saha oyuncularından Kerem Demirbay, şampiyonluk yolunda çok önemli bir maçı kazandıklarını söyledi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kerem, "Üç puanı aldık, hak ettik. Takımı tebrik ediyorum. Çok zor bir maç ama takım olarak çok mücadele ettik, oyuna enerji kattık. Oyuna giren oyuncular da bize güç kattı. Hakim, Zaha ve diğerleri... Sonuçta bir takımız. Şampiyonluk yolunda çok önemli 3 puan aldık. " ifadelerini kullandı.
Kerem, Icardi'nin kaçan penaltısının ardından neler hissettiklerinin ve yeniden nasıl motive olduklarının sorulması üzerine, "Biz Galatasarayız. Her zaman topla basarız, mücadele ederiz. İnandık kazandık. Çok mutluyuz. Üç puan kazandık. Şimdi milli ara var. İnşallah kardeşlerimiz milli aradan sonra sakatsız döner ve yoluna devam eder. " şeklinde konuştu.
Kerem, Dries Mertens'in attığı golün sorulması üzerine ise, "Mertens adamın dibi ya." yorumunda bulundu.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Kasımpaşa'yı mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı - Son Dakika
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Kasımpaşa karşılaşması sonrası takımın gidişatını değerlendirerek şampiyonluk iddiasını tekrarladı. Ayrıca, Fenerbahçe'nin yabancı hakem talebini kabul ettiklerini belirten Timur, yabancı hakemlerin adil olduğunu düşündüklerini ve tüm maçların incelenmesini istedi.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin yabancı hakem teklifini kabul edeceklerini ancak şartlarının olduğunu belirtti. Timur, ayrıca Süper Lig'deki mücadelelerde manipülasyon ve yanlışlıkların olduğunu ifade etti ve şampiyonluk için verdikleri mücadelenin toplumsal bir mesaj olduğunu vurguladı. Ayrıca iç transferdeki gelişmeler hakkında bilgi verdi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 24. hafta maçları tamamlandı. Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor maçında Amed Sportif Faaliyetler 3-1 galip geldi. Fatih Vatanspor-Hakkarigücü maçında Hakkarigücü 4-2'lik skorla galip ayrıldı. Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Bitexen 1207 Antalyaspor maçı 2-2 berabere sonuçlandı. Beşiktaş JK United Payment-Ataşehir Belediyespor maçında Beşiktaş 3-0'lık skorla galip geldi. Galatasaray Petrol Ofisi-Bitexen Adana İdmanyurduspor maçında Galatasaray Petrol Ofisi 7-0'lık skorla galip geldi. Beylerbeyi-Fenerbahçe Petrol Ofisi maçında Beylerbeyi 4-3'lük skorla galip geldi. Wulfz Fatih Karagümrük-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET maçında Wulfz Fatih Karagümrük 3-1 galip geldi. ALG Spor-Karadeniz Ereğli Belediyespor maçında Karadeniz Ereğli Belediyespor 1-0 galip geldi.
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 29. haftasında oynanan 3 maçın sonuçları belli oldu. Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne 70-84 mağlup oldu. Gaziantep Basketbol ise MKE Ankaragücü Ikon Menkul karşısında 84-83 galip geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ise Alagöz Holding Iğdır Basketbol'a 56-80 yenildi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşıyor. Dev mücadelede golsüz eşitlik var.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisiyle ilgili açıklamalarına cevap vererek, hiç hakem arkadaşı olmadığını belirtti.
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