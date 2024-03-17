Galatasaray, Kasımpaşa'yı mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Kasımpaşa'yı mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, takımın önemli bir galibiyet aldığını ve şampiyonluk yolunda ilerlediklerini söyledi. Kerem ayrıca, Icardi'nin kaçan penaltısının ardından takımın nasıl motive olduğunu ve Dries Mertens'in golünü değerlendirdi.

17.03.2024 19:32
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Trendyol Süper Lig'in 30. hafta maçında Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup eden Galatasaray'ın orta saha oyuncularından Kerem Demirbay, şampiyonluk yolunda çok önemli bir maçı kazandıklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kerem, "Üç puanı aldık, hak ettik. Takımı tebrik ediyorum. Çok zor bir maç ama takım olarak çok mücadele ettik, oyuna enerji kattık. Oyuna giren oyuncular da bize güç kattı. Hakim, Zaha ve diğerleri... Sonuçta bir takımız. Şampiyonluk yolunda çok önemli 3 puan aldık. " ifadelerini kullandı.

Kerem, Icardi'nin kaçan penaltısının ardından neler hissettiklerinin ve yeniden nasıl motive olduklarının sorulması üzerine, "Biz Galatasarayız. Her zaman topla basarız, mücadele ederiz. İnandık kazandık. Çok mutluyuz. Üç puan kazandık. Şimdi milli ara var. İnşallah kardeşlerimiz milli aradan sonra sakatsız döner ve yoluna devam eder. " şeklinde konuştu.

Kerem, Dries Mertens'in attığı golün sorulması üzerine ise, "Mertens adamın dibi ya." yorumunda bulundu.

Kaynak: AA

Kerem Demirbay, Dries Mertens, Galatasaray, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Kasımpaşa'yı mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı - Son Dakika

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