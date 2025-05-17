Galatasaray Kayserispor'a Hazır

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın sahasında Bellona Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman dinamik ısınmayla başladı.
Üç grup halinde pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı takım, yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta Bellona Kayserispor'u konuk edecek. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
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