Galatasaray'ın puan kaybı sonrası Zaha'nın mutlu olduğu tek konu var: Kısa süre de olsa görev aldım - Son Dakika
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Galatasaray'ın puan kaybı sonrası Zaha'nın mutlu olduğu tek konu var: Kısa süre de olsa görev aldım

Son Güncelleme: 13.08.2023 08:30

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile golsüz berabere kaldı. Galatasaray'ın yeni transferi Zaha, maçın sonunda yaptığı paylaşımda daha fazlasını yapabilmeyi istediğini belirtti. Zaha, kısa süre de olsa görev aldığı için mutlu olduğunu belirtirken, bir sonraki maçı dört gözle beklediğini söyledi.

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile golsüz berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Zaha sonradan oyuna girdiği karşılaşmanın sonunda paylaşımda bulundu. Fildişi Sahilli futbolcu, "Daha fazlasını yapabilmeyi isterdim." dedi.

"GÖREV ALDIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Zaha yaptığı paylaşımda, "Maçta daha fazlasını yapabilmeyi istedim ancak kısa süre de olsa görev aldığım için mutluyum." ifadelerini kullandı.

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Fildişi Sahilli futbolcu ayrıca, "Bir sonraki maçı, dört gözle bekliyorum." dedi. Zaha, Kayserispor maçında 70. dakikada oyuna dahil oldu.

Zaha'dan puan kaybı sonrası paylaşım gecikmedi: Görev aldığım için mutluyum
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Wilfried Zaha, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın puan kaybı sonrası Zaha'nın mutlu olduğu tek konu var: Kısa süre de olsa görev aldım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın puan kaybı sonrası Zaha'nın mutlu olduğu tek konu var: Kısa süre de olsa görev aldım - Son Dakika
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