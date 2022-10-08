Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma ile başladı. Ardından çift kale maç ile sona erdi.Sarı-kırmızılılar, 10 Ekim Pazartesi günü saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika