Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

08.10.2022 20:14
Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma ile başladı. Ardından çift kale maç ile sona erdi.Sarı-kırmızılılar, 10 Ekim Pazartesi günü saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.


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Kaynak: DHA

Galatasaray, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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