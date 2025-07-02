Galatasaray, Kerem Demirbay ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Galatasaray, Kerem Demirbay ile yollarını ayırdı

Galatasaray, Kerem Demirbay ile yollarını ayırdı
02.07.2025 12:30  Güncelleme: 13:43
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Galatasaray, 31 yaşındaki futbolcu Kerem Demirbay ile anlaşmasını sonlandırdığını duyurdu.

Süper Lig devi Galatasaray, 31 yaşındaki futbolcu Kerem Demirbay ile yollarını ayırdığını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Duruşu, profesyonelliği ve kalitesiyle beşinci yıldıza giden yolda pay sahibi olan oyuncularımızdan Kerem Demirbay, namıdiğer 'Dayı' Emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yolun açık olsun" denildi.

Galatasaray, Kerem Demirbay ile yollarını ayırdı! İşte yeni takımı

Kerem Demirbay, 2023 yılının yaz transfer döneminde Alman ekibi Bayer 04 Leverkusen'den 3 milyon 700 bin Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olmuştu. Galatasaray'da 76 resmi maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 7 gol ve 10 asistle oynadı. Demirbay bu süreçte Süper Lig'de 2, TFF Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1'er kez şampiyonluk yaşadı.

Galatasaray, Kerem Demirbay ile yollarını ayırdı! İşte yeni takımı

EYÜPSPOR'A İMZA ATTI

Kerem Demirbay, Galatasaray'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Eyüpspor ile resmi sözleşme imzaladı. Deneyimli orta saha oyuncusu transferinin ardından "ikas Eyüpspor'a geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Burada olmak benim için yeni bir heyecan ve motivasyon kaynağı. Takım arkadaşlarımla birlikte sahada en iyi performansımı göstermek, kulübümüze ve taraftarlarımıza layık olmak için var gücümle çalışacağım. Hep birlikte güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum." açıklamasını yaptı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Kerem Demirbay ile yollarını ayırdı - Son Dakika

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