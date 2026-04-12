Galatasaray Kocaelispor'u Ağırladı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Kocalispor ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Göztepe müsabakasının ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

Süper Lig'de sezondaki 28 maçta 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, haftaya liderlik koltuğunda girdi. Galatasaray, RAMS Park'ta 34 puanlı Kocaelispor'u ağırladı.

Okan Buruk, takımını sahaya Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Gabriel Sara, Roland Sallai ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'i ile çıkardı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Batuhan Şen, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Mario Lemina görev bekledi.

Teknik direktör Okan Buruk, hafta içinde Göztepe ile deplasmanda yapılan 27. hafta erteleme maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı. Yaser Asprilla'yı sakatlığından dolayı kadroya alamayan Buruk, Eren, Singo ve Lemina'yı, yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Abdülkerim, Jakobs, Torreira ve Sara'yı 11'de başlattı.

Kendini deneyen Günay, maç kadrosundan çıkarıldı

Sakatlığı nedeniyle maç öncesi ısınmada kendisini deneyen kaleci Günay Güvenç, kadrodan çıkarıldı.

İki gün önceki antrenmanda iç yan bağında zorlanma yaşayan Günay, ısınmak için sahaya çıktı. Günay Güvenç'in kendini yeterince rahat hissetmemesi nedeniyle maç kadrosunda Batuhan Şen ile değiştirildi.

Barış Alper, 200. maçına çıktı

Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, Galatasaray kariyerindeki 200. resmi maçında forma giydi.

Temmuz 2021'de 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü'nden 21 milyon lira (Dönemin kuruyla 2,1 milyon avro) bonservis bedeliyle transfer edilen Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı ekipteki 5. sezonunu geçiriyor.

Geride kalan süreçte 136 Süper Lig, 42 Avrupa kupası, 17 Türkiye Kupası, 4 de TFF Süper Kupa olmak üzere 199 müsabakada forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, Kocaelispor mücadelesiyle ikinci kez "dalya" dedi.

Barış Alper, Galatasaray'da 11'i bu sezon olmak üzere 36 gol atma sevinci yaşadı.

Uğurcan'a büyük destek Sarı-kırmızılı taraftarlar, milli kaleci Uğurcan Çakır'a büyük destek verdi. Ligin 28. haftasında eski takımı Trabzonspor'a karşı forma giyen ve bordo-mavili taraftarların büyük tepkisiyle karşılaşan Uğurcan'a Galatasaray taraftarı moral verdi. Uğurcan, ısınmak için sahaya çıktığında taraftarın, "Bu taraftar seninle gurur duyuyor." tezahüratları yapıldı. Galatasaray taraftarı İsrail'i protesto etti Sarı-kırmızılı taraftarlar, İsrail karşıtı pankart açtı. Filistin'de yapılan soykırımı sık sık gündeme getiren Galatasaray taraftarı, ABD ile İran'a saldırarak büyük bir savaşın başlamasına neden olan İsrail'e yine tepki gösterdi. Taraftarlar, kale arkasında "İnsanlık bir olsun Siyonizm yok olsun" yazılı pankart açtı. Pankartta Siyonizm'i İsrail bayrağının renklerinde yazan taraftarlar, "O" harfini ise "Davut Yıldızı" simgesiyle vurguladı. Lucescu unutulmadı Galatasaray taraftarı, hayatını kaybeden eski teknik direktörleri Mircea Lucescu'yu andı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 2000-2002 arasında Galatasaray'ı çalıştıran Rumen teknik direktör için kale arkasına, "Seni unutmayacağız" yazılı pankart açtı. Mircea Lucescu anısına mücadele öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. Lucescu, Galatasaray'ın başında 2000'de UEFA Süper Kupa'yı kazanırken, 2001-02 yılında Süper Lig'de 15. şampiyonluğuna ulaşarak üçüncü yıldızı takan takımı çalıştırmıştı. Kadın voleybolcular taraftarı selamladı CEV Kupası'nı kazanan Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, mücadeleden önce taraftarların önüne çıktı. RAMS Park'a gelen şampiyon voleybolcular, ellerinde kupa ve boyunlarında madalyalarıyla taraftarı selamladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, voleybolda ilk Avrupa kupasını kulübe getiren sporculara büyük destek verdi. Melo tribünde Galatasaray'ın unutulmaz orta saha oyuncusu Felipe Melo, Kocaelispor maçını tribünden seyretti. 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğinin davetlisi olarak İstanbul'a gelen Brezilyalı eski futbolcu, maç öncesinde ultrAslan'ın olduğu kuzey kale arkasında "sete" çıkarak tezahüratlarda bulundu. Başkan Özbek'ten yazar Şakir Askan'a plaket Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı tribünlerin sıkça söylediği "Seni sevmeyen ölsün" şarkısının söz yazarı Şakir Askan'a plaket verdi. Mücadele öncesinde ismi anons edilen Askan'a plaketini başkan Özbek takdim etti. Başkan Recep Durul, maçı deplasman tribününde izledi Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, müsabakayı misafir takım tribününde taraftarlarının arasında izledi. Yeşil-siyahlı taraftarlar, Galatasaray karşılaşması için Kocaeli'nden 41 otobüsle İstanbul'a geldi. Taraftarla birlikte maça gelen Recep Durul, karşılaşmayı deplasman tribününden takip etti.

