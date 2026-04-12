Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Kocaelispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
26. dakikada sol kanatta Leroy Sane'nin pasında Rigoberto Rivas'a çarpan top Daniel Agyei'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır'ın kurtarışı sonrası savunmada Sacha Boey meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
28. dakikada sağ kanattan Sacha Boey'in yerden içeri çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı. Ceza yayı üzerinde meşin yuvarlağı kontrol eden Gabriel Sara'nın sert şutunda kaleci Serhat topu kurtardı.
30. dakikada sol kanattan Ismail Jakobs'un ortasında, altıpasın gerisinde Leroy Sane'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serhat'ın sağından ağlarla buluştu. 1-0
Stat: RAMS Park
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Kısal
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Gabriel Sara, Roland Sallai, Barış Alper Yılmaz
Yedekler: Batuhan Şen, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Mario Lemina
Teknik Direktör: Okan Buruk
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz, Anfernee Dijksteel, Hrvoje Smolcic, Rigoberto Rivas, Mahamadou Sissoho, Manuel Show, Habib Keita, Daniel Agyei, Joseph Boende, Serdar Dursun
Yedekler: Gökhan Değirmenci, Bruno Petkovic, Karol Linetty, Deniz Ceylan, Darko Churlinov, Furkan Gedik, Massadio Haidara, Samet Yalçın, Can Keleş, Tayfur Bingöl
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Gol: Leroy Sane (dk. 30) (Galatasaray)
Sarı kart: Joseph Boende (Kocaelispor) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Galatasaray Kocaelispor'u Önde Tamamladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?