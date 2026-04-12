Galatasaray Kocaelispor'u Önde Tamamladı - Son Dakika
Galatasaray Kocaelispor'u Önde Tamamladı

Galatasaray Kocaelispor\'u Önde Tamamladı
12.04.2026 21:08
Galatasaray, Kocaelispor'u konuk ettiği maçın ilk yarısını Leroy Sane'in golüyle 1-0 önde kapattı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Kocaelispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

26. dakikada sol kanatta Leroy Sane'nin pasında Rigoberto Rivas'a çarpan top Daniel Agyei'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır'ın kurtarışı sonrası savunmada Sacha Boey meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

28. dakikada sağ kanattan Sacha Boey'in yerden içeri çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı. Ceza yayı üzerinde meşin yuvarlağı kontrol eden Gabriel Sara'nın sert şutunda kaleci Serhat topu kurtardı.

30. dakikada sol kanattan Ismail Jakobs'un ortasında, altıpasın gerisinde Leroy Sane'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serhat'ın sağından ağlarla buluştu. 1-0

Stat: RAMS Park

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Kısal

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Gabriel Sara, Roland Sallai, Barış Alper Yılmaz

Yedekler: Batuhan Şen, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Mario Lemina

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz, Anfernee Dijksteel, Hrvoje Smolcic, Rigoberto Rivas, Mahamadou Sissoho, Manuel Show, Habib Keita, Daniel Agyei, Joseph Boende, Serdar Dursun

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Bruno Petkovic, Karol Linetty, Deniz Ceylan, Darko Churlinov, Furkan Gedik, Massadio Haidara, Samet Yalçın, Can Keleş, Tayfur Bingöl

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Gol: Leroy Sane (dk. 30) (Galatasaray)

Sarı kart: Joseph Boende (Kocaelispor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray Kocaelispor'u Önde Tamamladı - Son Dakika

21:17
Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Türkiye’yi hedef alan tartışmalı paylaşımlarını sildi
Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Türkiye’yi hedef alan tartışmalı paylaşımlarını sildi
20:32
Kanada’nın eski başbakanı pop yıldızı sevgilisiyle günün gün ediyor
Kanada'nın eski başbakanı pop yıldızı sevgilisiyle günün gün ediyor
20:17
Kütahyaspor, 2. Lig’e yükseldi Sadettin Saran’dan sürpriz destek
Kütahyaspor, 2. Lig'e yükseldi! Sadettin Saran'dan sürpriz destek
19:03
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
19:02
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Bint Cubeyl kentini kuşattı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl kentini kuşattı
18:37
Trump’ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek
Trump'ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 21:23:34.
SON DAKİKA: Galatasaray Kocaelispor'u Önde Tamamladı - Son Dakika
