Galatasaray, Konyaspor'a Konuk Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray, Konyaspor'a Konuk Oluyor

Galatasaray, Konyaspor\'a Konuk Oluyor

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray, yarın Konyaspor'a konuk olacak. Maç, saat 20.30'da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda başlayacak. İki takım daha önce Türkiye Kupası'nda 5 kez karşılaştı.

21.04.2025 10:21  Güncelleme: 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray, yarın Konyaspor'a konuk olacak.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile Galatasaray, yarın saat 20.30'da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakada 90 dakikada eşitlik bozulmazsa uzatmalara gidilecek. Burada da bir takımın üstünlüğü sağlayamaması durumunda penaltı atışları finale çıkacak takımı belirleyecek.

İki takımın kupa yolu

Galatasaray, Türkiye Kupası'na bu sezon gruplardan başladı. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor, Başakşehir ve Boluspor ile karşılaştığı C Grubu'nu 1 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda aldığı 5 puanla 2. sırada tamamladı ve çeyrek finale yükseldi. Aslan, çeyrek finalde de Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1'lik skorla yenerek yarı finale çıktı.

Konyaspor ise 3. turda 23 Elazığ FK'yı 4-0, 4. turda Kepezspor'u 9-0 ve 5. turda da Karabey Belediyespor'u da 1-0 yenerek gruplara kaldı. Yeşil-beyazlılar, C Grubu'nda Çorum FK ve Eyüpspor'u mağlup ederken, Galatasaray ile de berabere kaldı. Konya ekibi, 7 puanla çeyrek finale çıktı ve bu turda da İskenderunspor'u evinde 3-0'la geçerek adını yarı finale yazdırdı.

Kupada 6. randevu

Konyaspor ile Galatasaray, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 5 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 3 galibiyet alırken, 2 maç da berabere sona erdi. Bu karşılaşmalarda Aslan'ın 11 golüne, Konya temsilcisi 4 golle karşılık verdi.

Bu sezon 4. maç

Konyaspor ile Galatasaray, 2024-2025 sezonunda 3 kez mücadele etti. Süper Lig'de oynanan müsabakaları sarı-kırmızılılar, 2-1 ve 1-0'lık skorlarla kazanırken, Türkiye Kupası'ndaki karşılaşma ise 0-0 sona erdi.

Galatasaray, 24. kez finale çıkmak istiyor

1962-1963 sezonundan bu yana oynanan Türkiye Kupası'nı en çok kazanan Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, 23 kez finalde mücadele ederken, 18'inde kupayı kazandı. Aslan, son olarak 2018-2019 sezonunda final oynadı ve Akhisarspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

Konyaspor ise 1 defa final oynadı. Yeşil-beyazlılar, 2016-2017 sezonunda finalde Başakşehir'i geçerek kupayı müzesine götürdü.

Barış Alper Yılmaz ile Kerem Demirbay cezalı

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ile Kerem Demirbay, cezasından dolayı Konyaspor karşısında oynamayacak. İki futbolcu, Fenerbahçe ile oynanan çeyrek final maçında yaşanan olaylardan dolayı 1'er maç men cezası almıştı.

Okan Buruk ile Recep Uçar 6. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, bugüne kadar 5 karşı karşıya geldi. Buruk, sarı-kırmızılıları çalıştırırken, Uçar ise Ümraniyespor, Kayserispor ve Konyaspor'un başındaydı. Geride kalan 4 müsabakayı Okan Buruk'un takımı kazanırken, 1 maç da berabere bitti. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Türkiye Kupası, Galatasaray, Konyaspor, Politika, Futbol, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Konyaspor'a Konuk Oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Havalimanı’na üç uçak aynı anda iniş yaptı İstanbul Havalimanı'na üç uçak aynı anda iniş yaptı
Komşu esnafların çalışanları tekme tokat birbirine girdi Komşu esnafların çalışanları tekme tokat birbirine girdi
Tarihi Malabadi Köprüsü’nden düştü, vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı Tarihi Malabadi Köprüsü'nden düştü, vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı
Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı
Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı
Jose Mourinho, muhabirle tartıştı İlk soruyu duyunca küplere bindi Jose Mourinho, muhabirle tartıştı! İlk soruyu duyunca küplere bindi
İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum’dan Mardin’in köyüne taşındı 55 milyonluk malından oldu İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum'dan Mardin'in köyüne taşındı! 55 milyonluk malından oldu
Bülent Arınç’tan Ekrem İmamoğlu’nun babasının ’bedduasına’ sert tepki Bülent Arınç'tan Ekrem İmamoğlu'nun babasının 'bedduasına' sert tepki
Lübnan’da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti Lübnan'da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti
Jose Mourinho’dan şampiyonluk şansı sorusuna flaş yanıt Jose Mourinho'dan şampiyonluk şansı sorusuna flaş yanıt
İsrail Genelkurmay Başkanı, Suriye’ye yönelik saldırı planını onayladı İsrail Genelkurmay Başkanı, Suriye'ye yönelik saldırı planını onayladı

17:40 İtirafçı Murat Abbas’tan Murat Ongun’u zora sokacak ifade İtirafçı Murat Abbas'tan Murat Ongun'u zora sokacak ifade
16:50 Emniyette ve savcılıkta susan oyuncu Sevil Akdağ, hakimlikte döküldü Hatırlamadığı tek an var Emniyette ve savcılıkta susan oyuncu Sevil Akdağ, hakimlikte döküldü! Hatırlamadığı tek an var
15:40 İznik’te Papa Francis için lokma döktürdüler İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler
15:25 Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda
11:53 Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama
01:26 Konya’da gençler arasında çıkan tartışmada silahlı kavgaya dönüştü Konya'da gençler arasında çıkan tartışmada silahlı kavgaya dönüştü
00:29 İstiklal Caddesi’nde yangın Mahsur kalan çocuk kurtarıldı İstiklal Caddesi'nde yangın! Mahsur kalan çocuk kurtarıldı
00:18 Harvard Üniversitesi’nde silah sesleri Harvard Üniversitesi'nde silah sesleri
00:03 Trump: Umarım Rusya ve Ukrayna bu hafta bir anlaşma yapar Trump: Umarım Rusya ve Ukrayna bu hafta bir anlaşma yapar
23:49 Meriç Nehri’nde kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu Meriç Nehri'nde kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
23:40 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: AYM kararı okunarak milletvekilliği iade edilemez Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: AYM kararı okunarak milletvekilliği iade edilemez
23:11 Kırklareli’nde büyük ihmal Süs havuzunda elektrik akımına kapıldılar Kırklareli'nde büyük ihmal! Süs havuzunda elektrik akımına kapıldılar
22:51 Dışişleri Bakanlığı’ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı
22:34 Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2025 18:14:39. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray, Konyaspor'a Konuk Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement