Galatasaray, Konyaspor deplasmanında şampiyonluk için mücadele edecek - Son Dakika
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Galatasaray, Konyaspor deplasmanında şampiyonluk için mücadele edecek

Galatasaray, Konyaspor deplasmanında şampiyonluk için mücadele edecek

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in son haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak. Galatasaray, 99 puanla lider durumda bulunuyor ve Konya deplasmanında 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Konyaspor ise ligde kalma mücadelesi veriyor ve 1 puan alması durumunda hedefine ulaşacak. Galatasaray, son 8 deplasman maçını kazanma başarısı gösterdi ve son 5 lig maçında 16 gol attı. Ancak, son 3 Konya deplasmanından mağlup ayrıldı. Maçta Galatasaray'ın önemli oyuncularından Hakim Ziyech forma giyemeyecek.

25.05.2024 09:23
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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde giren lider Galatasaray, ligin geride kalan 37 maçlık bölümünde 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayarak 99 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, Konya deplasmanında 1 puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

Puan cetvelinde 15. sırada bulunan Konyaspor ise 9 galibiyet, 14 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 41 puana ulaştı. Yeşil-beyazlılar, karşılaşmada 1 puan alırsa ligde kalacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı sarı-kırmızılılar 3-0 kazanmıştı.

Deplasmanda 8 maçtır kazanıyor

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'deki son 8 deplasmanından galibiyetle ayrıldı.

Ligin 16. haftasında konuk olduğu EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, sonrasında Trabzonspor, Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor, Yukatel Adana Demirspor ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda mağlup etti.

Galatasaray'da tek eksik Hakim Ziyech

Galatasaray'ın 31 yaşındaki Faslı yıldızı Hakim Ziyech, sarı kart cezası nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek.

Geçen hafta Fenerbahçe karşısında ligdeki 4. sarı kartını gören Ziyech, cezası sebebiyle kadroda olmayacak.

Galatasaray, son 5 lig maçında 16 gol attı

Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'deki son 5 maçında 16 gol kaydetti.

Galatasaray, ligde EMS Yapı Sivasspor'a 6, Siltaş Yapı Pendikspor'a 4, Yukatel Adana Demirspor'a ve VavaCars Fatih Karagümrük'e 3'er gol attı.

Sarı-kırmızılılar, ligde 37 maçta ise 89 kez fileleri havalandırdı.

Son 3 Konya deplasmanından mağlup ayrıldı

Galatasaray, ligde Konyaspor'a konuk olduğu son 3 maçı da kaybetti.

Geçen sezon deplasmanda Konyaspor'a 2-1 yenilen sarı-kırmızılılar, diğer sezonlarda da konuk olduğu maçlarda yeşil-beyazlılara 2-0 ve 4-3 mağlup oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Konyaspor deplasmanında şampiyonluk için mücadele edecek - Son Dakika

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