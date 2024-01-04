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Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarına antrenmanla başladı - Son Dakika
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Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarına antrenmanla başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınma ve pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi. Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarına antrenmanla başladı
04.01.2024 - 19:23,
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarına antrenmanla başladı - Son Dakika
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