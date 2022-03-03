Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

03.03.2022 18:28
Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 5 Mart Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 5 Mart Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde tam kadro gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonları ve yarı sahada taktik çalışmalarla devam eden idman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Konyaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 16.00'da uçakla Konya'ya gidecek.

YORUMLAR
500
Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Konyaspor, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika


Son Dakika
18:28 Zelenski basın toplantısında uyardı: Biz yok olursak sırada 4 ülke var
18:06 Yaban köpekleri mi antiloplar mı? Nefes kesen sabır testinin kazananı bakın kim oldu
18:05 Metro hattında intihar girişimi! İTÜ istasyonu yarım saat sonra kullanıma açıldı
18:02 Putin'den Ukrayna ile devam eden müzakerelerle ilgili açıklama: Uzaması Rusya'nın taleplerini artırır
17:59 Saldırının sekizinci gününde tüm dünyanın gözü Belarus sınırındaki Brest'te! Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin ikinci turu başladı
17:57 Torrent'in Aytaç Kara ve Assunçao raporu şaşırttı: Oynayamayacakları bile bile bazı oyuncular nasıl alınmış
17:34 Otel çıkışı içki şişesini saklamaya çalışmıştı! Sosa'nın süresiz kadro dışı kaldığı iddia edildi
17:31 Benzine bugün 53 kuruş, motorine ise 1 lira 33 kuruş zam geldi
17:06 Çarpıcı görüntüler! Kiev sınırında yakalanan 3 sabotajcı gözaltına alındı
17:02 Savaştan kaçan Daniel Farke, Türkiye'ye geliyor! Beşiktaş ile masaya oturacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 18:34:34. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement