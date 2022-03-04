Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı - Son Dakika
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Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı

04.03.2022 14:52
Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman salondaki egzersizlerle başladı. Daha sonra küçük sahada ısınma hareketleri ve top kapma/pas çalışması gerçekleştirildi. Yarı sahadaki taktik çalışmalarla antrenman tamamlandı. Sağ üst adale grubunda ağrı hisseden Arda Turan takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

Galatasaray, Konyaspor maçı için saat 16: 00'da Konya'ya gidecek.Bu arada Arda ve Feghouli kamp kadrosuna alınmazken, Muslera, Halil ve Morutan kadroya dahil edildi.Sarı-kırmızılıların kamp kadrosu şöyle;

"Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohammed, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Inaki Pena, Alexandru Cicaldau, Marcão Teixeira, Jankat Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sacha Boey."


- İstanbul
Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı
Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı - Son Dakika


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