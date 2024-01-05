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Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi. Sarı-kırmızılılar, yarın yapacakları idmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
05.01.2024 - 13:39,
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Süper Lig'in 19'uncu haftasında 7 Ocak Pazar günü sahasında Konyaspor'u konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman topla ısınmayla başladı. 3 grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: İHA
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