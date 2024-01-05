Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 19'uncu haftasında 7 Ocak Pazar günü sahasında Konyaspor'u konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman topla ısınmayla başladı. 3 grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.