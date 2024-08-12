Galatasaray, Konyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma ve 4'e 4 oyun çalışmalarının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL