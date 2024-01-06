19:44 •
72 kişiye mezar olan İsias Otel'in sahibi kendini böyle savundu: Deprem 7.2 şiddetinde olsaydı otel yıkılmayacaktı•
17:46 • •
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta Konyaspor'u konuk edecek. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Konyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika