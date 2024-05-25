Galatasaray, Konyaspor maçı için Konya\'ya geldi

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Galatasaray, yarın oynayacağı Konyaspor maçı öncesi Konya'ya geldi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 38. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynayacağı maç için uçakla akşam saatlerinde Konya'ya geldi. Teknik Direktör Okan Buruk ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un da aralarında bulunduğu kafile, havaalanında taraftarların olmadığı bölümden çıktı. Sarı-kırmızılı kafile daha sonra kamp yapacağı otele geçti. Burada sarı-kırmızılı taraftar tarafından karşılandı. - KONYA