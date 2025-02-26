Galatasaray Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 3. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. - İSTANBUL
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