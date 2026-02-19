Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpte yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla antrenmana devam eden sarı-kırmızılı ekip, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maç yaparak idmanı sonlandırdı.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?