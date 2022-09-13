Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

13.09.2022 15:40
Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında Arabam.com Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında Arabam.com Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman geniş alanda oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.Galatasaray yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.


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Kalelerini gole kapatan Konyaspor ile Başakşehir, Süper Lig'in zirvesinde Kalelerini gole kapatan Konyaspor ile Başakşehir, Süper Lig'in zirvesinde Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: DHA

Galatasaray, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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