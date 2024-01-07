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Galatasaray, Konyaspor'u evinde farklı yendi - Son Dakika
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Galatasaray, Konyaspor'u evinde farklı yendi

Galatasaray, Süper Lig'de Konyaspor ile evinde oynadığı 23 karşılaşmada 19 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray RAMS Park'ta mücadele ettiği Konyaspor'u 3-0'lık skorla yendi. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların evinde yeşil-beyazlılara karşı yenilmezliği devam etti. Aslan, Konyaspor ile sahasında oynadığı 23 müsabakada 19 galibiyet elde ederken, 3 kez de berabere kaldı. Cimbom evindeki rakibiyle oynadığı son 4 müsabakayı da kazandı. - İSTANBUL

Galatasaray, Konyaspor\'u evinde farklı yendi
07.01.2024 - 21:07,
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Galatasaray, Süper Lig'de Konyaspor ile evinde oynadığı 23 karşılaşmada 19 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray RAMS Park'ta mücadele ettiği Konyaspor'u 3-0'lık skorla yendi. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların evinde yeşil-beyazlılara karşı yenilmezliği devam etti. Aslan, Konyaspor ile sahasında oynadığı 23 müsabakada 19 galibiyet elde ederken, 3 kez de berabere kaldı. Cimbom evindeki rakibiyle oynadığı son 4 müsabakayı da kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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