Galatasaray, Konyaspor'u mağlup ederek şampiyon oldu - Son Dakika
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Galatasaray, Konyaspor'u mağlup ederek şampiyon oldu

Galatasaray, Konyaspor\'u mağlup ederek şampiyon oldu

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Galatasaray'ın gollerini Icardi ve Berkan Kutlu kaydederken, Konyaspor'un tek golünü Prip attı.

26.05.2024 21:10
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Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor, sahasında Galatasaray'a 3-1'lik skorla mağlup oldu. Bu skorla sarı-kırmızılılar şampiyon olurken, yeşil-beyazlılar ligde kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Guilherme'nin sol köşeden kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde kafayı vuran Çikalleshi'nin topu dışarıya çıktı.

51. dakikada Torreira'nın sağ kanattan ortasında Icardi kale önünde topuk vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

53. dakikada ceza sahası sağ tarafından pasında ceza alanı içerisinde bulunan Mertens topu bekletmeden Berkan'a aktardı. Berkan'ın ceza yayı üzerinden yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

77. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Muhammet Demir topu Prip'e aktardı. Prip'in ceza alanı yayının sağ tarafından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3

Hakemler: Kaan Numanoğlu, Murat Tuğrberk Curbay, Candaş Elbil

Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı (Ahmet Oğuz dk. 87), Adil Demirbağ, Hadebe (Damjanovic dk. 46), Guilherme, Soner Dikmen, Nzonzi, Ndao, Oğulcan Ülgün (Moreno dk. 60), Ethemi (Muhammet Demir dk. 60), Çikalleshi (Prip dk. 73)

Yedekler: Deniz Ertaş, Yunus Mallı, Cebrail Karayel, Kahraman Demirtaş, Boateng, Moreno

Teknik Direktör: Ali Çamdalı

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan (Auier dk. 73), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira (Oliveira dk. 87), Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz (Zaha dk. 80), Mertens (Tete dk. 73), Kerem Aktürkoğlu (Eyüp Aydın dk. 87), Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Nelsson, Ndombele, Vinicius

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Icardi (dk. 29) (dk. 51), Berkan Kutlu (dk. 53) (Galatasaray), Prip (dk. 73) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Sanchez, Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Ndao, Oğulcan Ülgün (Konyaspor) - KONYA

Kaynak: İHA

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