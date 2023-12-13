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Galatasaray, Kopenhag'a 1-0 yenildi ve Avrupa Ligi'ne devam edecek - Son Dakika
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Galatasaray, Kopenhag'a 1-0 yenildi ve Avrupa Ligi'ne devam edecek

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında Danimarka'nın Kopenhag ekibine 1-0 yenilerek grubunu 3. bitiren Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Kopenhag, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

Galatasaray, Kopenhag\'a 1-0 yenildi ve Avrupa Ligi\'ne devam edecek
13.12.2023 - 01:11,
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Stat: Parken

Hakemler: Daniele Orsato, Ciro Carbone, Alessandro Giallatini (İtalya)

Kopenhag: Grabara, Ankersen, Vavro, Diks, Jelert, Lerager, Falk, Diago Gonçalves (Dk. 67 Cornelius), Achouri (Dk. 81 Boilesen), Claesson, Elyounoussi (Dk. 90+3 Hojlund)

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Aldülkerim Bardakcı, Angelino (Dk. 77 Barış Alper Yılmaz), Kaan Ayhan (Dk. 61 Ziyech), Torreira (Dk. 77 Oliveira), Tete (Dk. 61 Mertens), Kerem Aktürkoğlu, Zaha (Dk. 65 Bakambu), Icardi

Gol: Dk. 58 Lerager (Kopenhag)

Kırmızı kart: Dk. 90 Lerager (Kopenhag)

Sarı kartlar: Dk. 38 Jelert (Kopenhag), Dk. 56 Zaha (Galatasaray)

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında Danimarka'nın Kopenhag ekibine 1-0 yenilerek grubunu 3. bitiren Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

58. dakikada Kopenhag 1-0 öne geçti. Diago Gonçalves'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Achouri, meşin yuvarlağı kale sahası önünde uygun durumda bulunan Lerager'e aktardı. Bu futbolcu gelişine yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu.

73. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Icardi, rakibinden sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı tekrar Kerem'e bıraktı. Bu futbolcunun yaptığı kötü vuruşta, top farklı şekilde üstten dışarı çıktı.

74. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun uzak köşeye yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

75. dakikada Achouri'nin Galatasaray ceza sahasının sol çaprazında yaptığı vuruşta, kaleci Muslera topu kontrol etti.

84. dakikada Ziyech'in sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında Bakambu'nun kafa vuruşunda top kaleci Grabara'da kaldı.

90. dakikada Kopenhaglı futbolcu Lerager, yaptığı faulün ardından ikinci sıradan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

90+3. dakikada Mertens'in uzak mesafeden çektiği sert şutta, kaleci Grabara gole izin vermedi.

Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Kopenhag, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

Kaynak: AA
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